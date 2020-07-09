Цены на золото на мировом рынке достигли отметки 1,817 тыс. долларов за тройскую унцию в среду 8 июля, с начала года котировки выросли более чем на 20%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные агентства Reuters. Это максимум с сентября 2011 года. По словам главного аналитика ПСБ Романа Антонова, политика низких процентных ставок и неограниченное предоставление ликвидности со стороны центральных банков стимулирует приток средств инвесторов в золото.

По оценке Bank of America, объем мер монетарного стимулирования к середине года достиг 9,27 трлн долларов, объем фискального стимулирования — 11,36 трлн долларов. Как отметила стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Мария Красникова, накануне, после заявлений вице-председателя ФРС Ричарда Кларида о том, что «лимита для покупок гособлигаций нет», котировки фьючерсных контрактов достигли отметки 1,8 тыс. долларов за унцию.

Основными покупателями драгметалла выступают золотые биржевые фонды (ETF). Как отмечает Красникова, 95% ETF расположены в США и Европе, то есть это инвесторы развитых стран. Руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстен Менке указывает, что спрос на защитные активы был самым высоким в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса (США и Великобритания), и был намного слабее в странах, которые успешно сняли карантинные меры (Германия и Швейцария).

Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на золото в краткосрочной перспективе. По мнению экспертов, ликвидности для поддержания инвестиционного спроса на рынке достаточно, другие защитные активы менее привлекательны в инвестиционных целях. В ближайшие три-четыре месяца цены могут оставаться в диапазоне 1,8—2 тыс. долларов за унцию при нормализованном сценарии, считают эксперты.