Рубль в июне усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлении при снижении в годовом, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июне 2020 года» .

Рубль укрепился к доллару в июне по номинальному курсу на 4,9% по сравнению с маем 2020 года, а к евро — на 1,4%. Средний номинальный курс доллара за июнь равнялся 69,22 рубля (против 72,61 рубля в мае), средний номинальный курс евро — 77,96 рубля (против 79,05 рубля).

По сравнению с первым полугодием 2019 года рубль ослаб в январе — июне 2020 года по номинальному курсу на 5,5% к доллару и на 3,1% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился в июне на 5,2% к доллару и вырос на 1,7% к евро по сравнению с маем, а по сравнению с первым полугодием 2019 года — снизился на 3,7% и 1,2% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июне на 2,7% по сравнению с маем и снизился в первом полугодии на 1,9% по сравнению с январем — июнем 2019-го. А реальный эффективный курс, по оценке, вырос на 2,9% в июне и снизился в первом полугодии на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.