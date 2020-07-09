Объемы вложений локальных инвесторов на рынке ОФЗ в мае — июне росли быстрее, чем вложения нерезидентов, что привело к сокращению доли вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД до 29,6%, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

«На фоне фиксации прибыли и некоторого усиления геополитических рисков увеличился наклон кривой ОФЗ. Анонсированное Минфином России повышение в 2020 году планируемых объемов размещения ОФЗ способствовало определенному росту требуемых участниками премий на аукционах», — говорится в материалах Банка России.

На рынке акций , указывает ЦБ, наблюдалось продолжение положительной динамики отраслевых индексов — наибольший рост продемонстрировали индексы транспортной (11,5%) и розничной (11,2%) отраслей. Поддержку рынку оказывали разные категории локальных участников, нерезиденты и дочерние иностранные банки в основном выступали продавцами отечественных активов. В июне объем нетто-размещений корпоративных облигаций достиг максимального в 2020 году значения — 230 млрд рублей.

В мае — июне иностранные участники снижали короткую позицию по рублю на валютных свопах, что свидетельствует о стабилизации ситуации на российском валютном рынке и снижении ожиданий возможных в будущем рисков курсовой волатильности.