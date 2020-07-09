Представителей технологического и социального предпринимательства стоит активнее вовлекать в разработку нормативных правовых актов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое провел президент России Владимир Путин. В заседании также принял участие министр экономического развития России Максим Решетников.



Первый вице-премьер, в частности, озвучил свои предложения по дальнейшему развитию АСИ. По словам Белоусова, будущее агентства должно быть связано с реализацией трех его основных компетенций.

«Первое — безусловно, АСИ в этом уникальная организация — она наладила работу с крупными сообществами, создав там соответствующую инфраструктуру. Конечно, эту работу надо наращивать. Здесь, я считаю, ключевым является взаимодействие агентства с институтами развития, где, честно скажу, очень многое нужно сделать», — заявил Андрей Белоусов. Он отметил, что на данный момент активным можно назвать взаимодействие АСИ только с Фондом Бортника и Российской венчурной компанией.

«Вторая компетенция, которая тоже носит достаточно уникальный характер, — это технологии, связанные с выявлением на конкретных кейсах системных проблем, прежде всего, развития бизнеса. И не просто выявление этих проблем. Был создан достаточно уникальный механизм решения этих проблем, когда бизнес через свои рабочие группы встроен в подготовку и принятие соответствующих нормативно-правовых актов», — напомнил первый вице-премьер. Эта работа сейчас тоже нуждается в масштабировании, указал Андрей Белоусов.

Кроме того, по словам первого вице-премьера, Минэкономразвития в настоящее время активно продвигает работу по трансформации делового климата. «Но она у нас сейчас реализуется только, по сути, в рамках традиционного предпринимательства. Было бы здорово ее попытаться сейчас и в сферу технологического предпринимательства, и социального предпринимательства», — предложил он.

Еще одним вектором направления усилий АСИ, по мнению Белоусова, должен стать сбор, обработка и внедрение лучших практик. «Эту деятельность надо развивать, надо более активно подключать регионы. И мне кажется, здесь очень хорошее поле для взаимодействия АСИ с Государственным советом», — отметил Белоусов.