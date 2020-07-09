На 1 июля 2020 года банк улучшил условия по кредитам 115 предпринимателям на сумму 2,2 млрд рублей и 1302 розничным клиентам на сумму более 2 млрд рублей. В розничном секторе 55% заявлений пришлось на отсрочку по выплатам потребительского кредита, 26% — автокредита и 19% — по ипотеке.

«Мы поддержали наших клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за пандемии, и одними из первых на рынке начали реструктуризировать кредиты. Банк упростил 1,5 тыс. заемщикам исполнение долговых обязательств. Пик обращений за кредитными каникулами был зафиксирован в апреле. Сейчас мы отмечаем снижение объема заявок. Клиенты получили отсрочку платежа по кредиту на шесть месяцев по государственным мерам поддержки и на три месяца в рамках собственных программ банка. Рассчитываем, что кредитные каникулы дали клиентам небольшую передышку, чтобы улучшить финансовое положение и вернуться к обслуживанию своих обязательств в привычном режиме», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Программа реструктуризации кредитов для бизнеса доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики. Клиенты могут получить отсрочку погашения основного долга и процентов, а также уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту в течение льготного периода.

Программа реструктуризации кредитов для физических лиц дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы потребительского кредитования , ипотеки и автокредитования. Воспользоваться могут клиенты, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования.