Банк ДОМ.РФ и МСП Банк запустили антикризисную программу кредитования малого и среднего бизнеса под 2% для возобновления деятельности, сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

«По условиям программы, начисляемые по кредитным договорам проценты в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года не уплачиваются заемщиками. При этом предусмотрено полное списание кредитов при сохранении компаниями 90% штата», — говорится в релизе.

Оформить кредит на льготных условиях могут предприниматели, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден правительством РФ.

Кредитный договор заключается на срок до 30 июня 2021 года. Полученные средства компании могут направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитов, реализуемой Минэкономразвития России. Еще одним направлением использования льготных кредитов является погашение займов, взятых по программе беспроцентного кредитования компаний малого и среднего бизнеса для сохранения занятости, запущенной в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в апреле 2020 года.