В Британии апелляционный суд подтвердил, что должник Виктора Вексельберга — британский банк Cynergy имел право перестать выплачивать проценты по кредиту, полученному от компании бизнесмена. Об этом сообщает РБК .

Апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда по делу Lamesa Investments против Cynergy Bank: кипрская структура российского бизнесмена Виктора Вексельберга судилась с британским розничным банком. В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму 30 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга.

Решение апелляционного суда датировано 30 июня. Основной вопрос, который сначала разбирал Высокий суд Англии, а затем апелляционный суд, заключался в том, распространялась ли оговорка об «императивных (обязательных) положениях закона», прописанная в кредитном договоре Lamesa и Cynergy, на законодательство США о санкциях. В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.

«Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США», — говорится в комментарии юридической фирмы Debevoise & Plimpton, датированном 8 июля (есть у РБК).

Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».

«Законодательство США само по себе не может запретить выплату процентов со стороны Cynergy в пользу Lamesa (кредитный договор был заключен по английскому праву. — Прим. РБК). Но их действие очевидным образом представляет собой запрет», — заключил апелляционный суд. Американский закон «О поддержке свободы Украины» 2014 года с изменениями 2017 года, внесенными законом CAATSA, обязывает президента США ввести санкции против любого иностранного банка за совершение существенных финансовых транcакций в интересах подсанкционных лиц, в том числе Вексельберга.

«Интересно, что вопрос о том, последуют ли вторичные санкции неизбежно после выплаты в пользу компании Lamesa, не был рассмотрен сколько-нибудь подробным образом», — замечают в Debevoise. Как и Высокий суд, апелляционный суд уделил лишь ограниченное внимание тому факту, что с момента принятия вторичных санкций США в 2017 году они не были наложены ни на одно финансовое учреждение. На практике вопрос о наложении вторичных санкций США решается исходя из политического усмотрения, отмечает юрфирма.

Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму 30 млн фунтов в декабре 2017 года. Срок кредита — десять лет. Процентные платежи должны осуществляться 21 июня и 21 декабря. Сегодня задолженность Cynergy перед Lamesa по невыплаченным процентам составляет 6 млн фунтов (7,55 млн долларов), следует из расчетов РБК.

В Cynergy дали понять, что задолженность будет погашена, как только риски вторичных санкций утратят актуальность: для этого либо Вексельберг должен быть исключен из санкционного списка, либо он должен утратить контроль над Lamesa, либо должно измениться американское законодательство, либо, наконец, Минфин США должен выдать Cynergy специальную лицензию на осуществление выплат в пользу Lamesa. Компания Lamesa Investments, предоставившая кредит, принадлежит компании Lamesa Group Incorporated (Британские Виргинские Острова), которая целиком принадлежит Вексельбергу, говорится в материалах апелляционного суда.



У проигравших в английском апелляционном суде есть теоретическая возможность подать жалобу в Верховный суд Великобритании.

