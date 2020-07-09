Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Центр-инвест» на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом, а также рейтинг выпуска его облигаций на уровне «А(RU)».

«Кредитный рейтинг КБ «Центр-инвест» обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой ликвидности и фондирования. Банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — отмечается в сообщении АКРА.

В агентстве напоминают, что «Центр-инвест» ведет деятельность в основном на территории Южного федерального округа. Основные направления — кредитование населения (преимущественно ипотечное ) и компаний малого и среднего бизнеса, выдача гарантий, а также оказание лизинговых услуг через дочернюю компанию.

Адекватный бизнес-профиль («bbb») определяется устойчивыми позициями «Центр-инвеста» в основном регионе присутствия как в сфере кредитования, так и в части привлечения средств клиентов, указывают аналитики. «Стратегия выглядит сбалансированной и учитывает тенденции развития российской банковской системы, при этом качество корпоративного управления в банке оценивается как высокое. Поддержку оценке бизнес-профиля также оказывает стабильно высокая диверсификация операционного дохода», — говорится в релизе.

Существенный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением буфера абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Собственная способность банка к генерации капитала оценивается как адекватная. Показатели операционной эффективности находятся на среднерыночном уровне.

Адекватная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля, на который приходится 74% активов банка на 31 марта этого года. Доля проблемной задолженности составляет 8,9% портфеля. Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков, высокорискованных отраслях и связанных сторонах незначительная. Объем непрофильных активов на балансе банка возрос ввиду получения им залогового имущества по отступному, отмечают в числе прочего аналитики. «Ввиду применения сугубо консервативного подхода значительная часть временно свободной ликвидности «Центр-инвеста» размещается в Банке России в форме депозита. Операции с ценными бумагами не проводятся, доля активов и пассивов в иностранной валюте крайне низкая», — указано в релизе.

Адекватная позиция банка по ликвидности и фондированию связана с достаточным объемом высоколиквидных активов для покрытия потенциальных оттоков, в связи с чем показатель дефицита краткосрочной ликвидности в базовом сценарии АКРА выполняется с запасом, в стрессовом — с небольшим дефицитом.



«Существенная зависимость ресурсной базы «Центр-инвеста» от средств физических лиц (76% обязательств) в некоторой степени нивелируется низкой концентрацией на десяти крупнейших группах клиентов (5,7% обязательств). Средства регулятора банк не привлекает», — добавляют в АКРА.