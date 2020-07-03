В первом полугодии 2020 года существенно выросла доля клиентов, которые прошли урегулирование по страховым случаям полностью онлайн, без посещения офиса – с введением режима самоизоляции доля урегулирований по рисковым случаям, прошедшая полностью дистанционно, составила более 65%. В целом посещение сайта KAPLIFE.ru и пользование удаленными сервисами компании за этот период выросло более чем на треть.

Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) в первом полугодии превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. 35 млн рублей было выплачено клиенту в Ростовской области. Также выплата в размере 24 млн рублей была осуществлена в Москве.

Максимальная рисковая выплата за этот период составила 6,4 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Иркутской области в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 4,3 млн рублей компания выплатила в Москве, 1,6 млн рублей было перечислено в Мурманске.

«Сегодня перед страховщиками стоит важная стратегическая задача по формированию долгосрочных накоплений граждан, а также строгого исполнения всех своих обязательств перед клиентами – организации оперативных и дистанционных выплат, – отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – Из 19 млрд, выплаченных клиентам в первом полугодии 2020 года, только за период самоизоляции в апреле – мае 2020 года мы перечислили нашим клиентам 5,7 млрд рублей. Уверен, что эти деньги, которые включают как рисковые выплаты, так и выплаты по дожитию, оказали важную финансовую поддержку клиентам в этот сложный период».

По данным ВСС за I квартал 2020 года, «Капитал Life» заняла первое место по выплатам в накопительном страховании жизни.

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома – обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн – в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

Все онлайн-сервисы «Капитал Life» представлены в специальном разделе «Дистанционные сервисы» на сайте компании KAPLIFE.RU .