Средний чек на покупку авиабилетов в период с 10 по 22 июня составил 3 437 рублей. В феврале — марте этого года, до введения связанных с коронавирусом ограничений авиасообщения, в том числе России с другими странами, средний чек на покупку авиабилетов составлял 11 854 рубля. Такие данные представили ВТБ и входящий в его группу оператор фискальных данных «Первый ОФД».

Таким образом, средний чек на авиабилеты уменьшился в 3,4 раза.

Средний чек на покупку железнодорожных билетов в июне незначительно вырос (на 3% по сравнению с февралем — мартом) и составил около 730 рублей.



Число покупок авиабилетов в период с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля — марта снизилось на 17%. Покупки билетов на поезда в июне почти вернулись к значениям до введения ограничений, оказавшись только на 2% ниже. При этом по сравнению с периодом жестких ограничений — с 30 марта по 11 мая — в период с 10 июня по 22 июня покупки авиабилетов выросли более чем в четыре раза, а число купленных билетов на поезда — в 2,6 раза.