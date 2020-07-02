В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Об этом пишут «Известия» . Совет Госдумы рекомендовал представить законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) на рассмотрение во втором чтении 8 июля этого года с учетом дополнительных поправок.

Одно из самых существенных изменений касается контроля за операциями юридических лиц с наличными средствами. В текущей версии закона на банки возложена обязанность сообщать об операциях с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В законопроекте упоминание «хозяйственной деятельности» исчезло, под контроль попадают любые операции юридических лиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Но именно к хозяйственной деятельности относится большинство операций юрлиц с наличными — внесение на счет выручки, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т. п.

По словам экспертов, нагрузка на банки, возможно, не снизится. При заполнении сведений об операциях кредитные организации вынуждены будут предоставлять большое количество информации по направляемым сообщениям. В этом случае необходим высочайший уровень автоматизации бизнес-процессов. Росфинмониторинг вполне может самостоятельно получать информацию в государственных базах данных, считают эксперты. Поправки могут спровоцировать отток клиентов, занимающихся бизнесом, сопряженным со значительными потоками наличных средств.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор поддерживает изменения, предложенные депутатами, поскольку для банков работа по 115-ФЗ упростится, а клиенты будут получать меньше отказов в проведении операций. Предполагается, что банки автоматизируют процесс выявления таких операций без привлечения клиентов для их выявления и подтверждения. Предполагается, что количество запросов информации со стороны кредитных организаций у своих клиентов снизится. Соответственно, снизится количество отказов, в том числе по причине непредставления документов, отметили в ЦБ.

Как пояснили в Росфинмониторинге, обязательный контроль не значит, что операция является подозрительной. Для клиентов ничего не поменяется по сравнению с текущей ситуацией, а банкам не надо будет тратить время на анализ каждой операции. Эту функцию ведомство берет на себя. В Росфинмониторинге отметили, что отменить институт контроля за операциями с наличными нельзя — он себя оправдал, эта функция полезна для оценки рисков.