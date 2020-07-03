В Госдуму РФ внесен законопроект, в котором предлагается родителям трех и более детей в возрасте до 18 лет, а не 12 лет, как установлено в действующей норме Трудового кодекса, предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами поправки в статью 262.2 Трудового кодекса РФ (очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей) выступает Госсобрание Республики Башкортостан и депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

Парламентарии напоминают, что в 2018 году кодекс был дополнен нормой о том, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. При этом, как отмечают авторы поправки, ни действующий закон, ни пояснительная записка к тому законопроекту не содержат обоснования необходимости ограничения данной нормы достижением старшим ребенком в многодетной семье 12 лет.

Кроме того, российское законодательство не предполагает какого-либо изменения статуса ребенка в связи с достижением им 12 лет. Также до достижения старшим ребенком совершеннолетия семья продолжает иметь статус многодетной, соответственно, должны сохраняться привилегии, установленные для ее членов государством. В связи с этим предлагается продлить действие данной льготы до достижения детьми 18 лет.