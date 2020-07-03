Тинькофф Банк запустил акцию для детей—клиентов до 18 лет, в рамках которой начислит денежный кешбэк 30% на покупку мороженого до конца лета, говорится в сообщении кредитной организации. Для участия в акции «Кешбэк 30% на мороженое» взрослому клиенту Тинькофф Банка нужно оформить заявку на выпуск карты Tinkoff Junior для своего ребенка, которая привязывается к карте родителя.

Так, до конца лета при покупке мороженого популярных брендов «Коровка из Кореновки», «Чистая Линия», «Лакомка», «Село Зеленое», «Юбилейное», «Cвитлогорье», «Агрокомплекс», «Магнат», «Экзо», «Золотой Стандарт», Cornetto, Snickers, Mars, Twix, Bounty, Alpen Gold, Kitkat, Extreme, Maxibon, Nesquik 30% кешбэка (до 1 000 рублей) будут начисляться ребенку на карту.

Купить мороженое можно в сетях «О'Кей», «Лента», «Ашан», «Атак», METRO Cash&Carry, «Магнит», «Азбука Вкуса», «Мираторг», Billa, «Дикси», «Магнолия», «Виктория», «Верный», Prisma, «Глобус», «Мария РА», сетях гипермаркетов «Самбери», Fixprice, «Монетка».