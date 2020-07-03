Власти Республики Кипр предложили РФ внести ряд изменений в новый вариант договора об избежании двойного налогообложения, однако российская сторона пока не приняла их. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в кипрском правительстве.

«Представители кипрского Минфина потребовали внести в новый вариант соглашения ряд исключений и освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридические лица, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы. Однако российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк», — сообщил источник.

По его данным, кипрскую сторону во время переговоров между министерствами финансов двух стран интересовало, какие намерения есть у России в том, что касается новых условий для сохранения возможности ухода от двойного налогообложения в отношениях с такими странами, как Мальта, Люксембург и Нидерланды.

Источник сообщил, что на переговорах между финансовыми ведомствами двух стран кипрскую сторону представляет генеральный директор Минфина Георге Панделис, а российскую — статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. По словам собеседника, очередной раунд данного диалога, начавшегося 25 июня, запланирован на начало следующей недели.