Сбербанк и Visa запускают в сети кафе Prime возможность оплачивать товары с помощью биометрии через камеру терминала. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк Онлайн», банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime, оснащенном терминалом распознавания биометрии. После активации функции «оплата по биометрии» на POS-терминале покупатель сможет оплатить напитки и еду одним взглядом в камеру.

Единственное, что придется сделать дополнительно в настоящий момент, — снять на непродолжительное время маску.

Отмечается, что при оплате с помощью биометрии сумма чека в кафе Prime в Москве будет снижена на 20%.