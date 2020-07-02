В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. рублей в месяц, что на 7,7 тыс. рублей, или 9,9%, больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК , ссылаясь на исследовании холдинга «Ромир».

Так, семейный бюджет от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей и более 120 тыс. рублей в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. рублей. Достаточным бюджет 45–60 тыс. рублей назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей устроил бы 4%, менее чем на 20 тыс. рублей в месяц оказались готовы «нормально» прожить 2% опрошенных.

Мужчины хотели бы семейный бюджет 88,4 тыс. рублей, а женщины — 83,6 тыс. рублей, указали эксперты.

В действительности семьи зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. рублей против желаемых 85,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в текущем году составил 1,1 тыс. рублей в пользу имеющихся доходов. Семьи в некоторых федеральных округах хотели бы зарабатывать больше, чем средний указанный доход по России. Наиболее высокими оказались запросы у жителей Северо-Западного федерального округа — 100,8 тыс. рублей, в Уральском федеральном округе семьи устроил бы доход 95,4 тыс. рублей, в Центральном — 90,2 тыс. рублей, в Дальневосточном — 88,3 тыс. рублей.

Средний размер зарплаты, которую хотели бы получать россияне, на фоне пандемии снизился. В июне опрошенные сообщили, что хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц, говорилось в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». В январе, до распространения коронавируса в стране, опрошенные называли другую сумму — 92 тыс. рублей.