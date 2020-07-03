Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения уровня доходов. Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей, — отметил глава государства. — Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать».