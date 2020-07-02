Почта России рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму за счет размещения бессрочных облигаций , которое планируется провести уже в этом году. Об этом рассказал в интервью РБК глава Почты России Максим Акимов. По его словам, сейчас обсуждается возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД.

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении Почте России 70 млрд рублей поддержки, но тогда он не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.

Размещение планируется провести уже в этом году. По словам Акимова, средства нужны на преобразование магистральной логистики, новые цифровые продукты, авиапарк, обновление вагонного парка.

Еще одним возможным источником финансирования для Почты России может стать Фонд национального благосостояния (ФНБ). В ноябре прошлого года бывший глава почтового оператора Николай Подгузов и предправления банка ВТБ Андрей Костин предложили тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву выделить Почте России из фонда 39,8 млрд рублей. Средства с 2014-го были зарезервированы под РЖД, но транспортная монополия ими так и не воспользовалась. После обращения к главе правительства в РЖД также заявили о намерении эти средства все же задействовать. Дискуссия об этих деньгах из ФНБ, по словам Акимова, была до февраля. Если она возобновится с Министерством финансов, Почта России сделает заявку, отметил он.

Общий кредитный портфель Почты России на конец 2019-го составлял 66,3 млрд рублей, из которых 11,6 млрд (или 17,5%) — кредиты, остальное — облигационные займы (в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций).