Прибыль банковского сектора без учета санируемых банков в мае снизилась в три раза по сравнению с апрелем, а без Сбербанка сектор вообще стал убыточным. Если в апреле в минусе были универсальные и розничные игроки, то в мае к ним добавились и банки, специализирующиеся на корпоративном кредитовании. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР)

По данным Банка России, прибыль банковской системы за апрель – май текущего года без учета санируемых банков составила 48 млрд рублей, то есть снизилась более чем в четыре раза по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года (210 млрд рублей).

«При этом в мае негативное влияние пандемии на сектор усилилось: по сравнению с апрелем прибыль банков упала в три раза, с 35,5 млрд рублей до 12,2 млрд. Без учета результатов Сбербанка система сработала в минус, показав в мае убыток в 33 млрд рублей против апрельской прибыли в 24 млрд. В мае балансовый убыток зафиксировали 163 банка против апрельских 140. Три из пяти банков с самыми большими балансовыми убытками, как и месяцем ранее, специализируются на розничном кредитовании», — говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, на итоги сектора продолжают влиять финансовые результаты отдельных крупных игроков. Впрочем, оговариваются они, зачастую убытки носят исключительно балансовый характер и не отражаются на размерах регулятивного капитала.



Для сопоставления финансовых результатов эксперты разделили российские банки на пять групп, исходя из подавляющего объема активов либо операционных доходов в соответствующем направлении банковского бизнеса: розничные (кредитование физлиц), корпоративные (кредитование юрлиц и ИП), инвестиционные (вложения в ценные бумаги), универсальные (несколько перечисленных видов деятельности) и остальные. Санируемые банки, а также Сбербанк были исключены из анализа.

В каждой группе результаты в мае были хуже, чем в апреле: инвестиционные банки остались в плюсе, а вот розничные, корпоративные и универсальные были убыточными. В апреле чистый убыток был зафиксирован только в розничных и универсальных банках. Следует учесть, что на общие итоги работы универсальных и корпоративных банков заметно повлияли финансовые результаты отдельных игроков из топ-10 по активам: без них обе группы в мае показали бы прибыль. Убытки розничных банков, по мнению НКР, в основном обусловлены корректировками резервов по стандарту МСФО 9. Это не оказывает влияния на регулятивный капитал розничных банков, который за май даже вырос на 1,1%.

В группе универсальных банков в апреле – мае резко выделяется результат Альфа-Банка, вызванный отрицательной переоценкой валютных активов на фоне укрепления рубля. Аналитики замечают, что, что в марте Альфа-Банк, напротив, фиксировал значительную прибыль после резкого укрепления доллара. Без Альфа-Банка группа универсальных банков в мае осталась в плюсе, хотя общая прибыль сократилась вдвое по сравнению с апрелем — 15,3 млрд рублей против 32,4 млрд.