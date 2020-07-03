Более половины предпринимателей (54%) отметили, что их компания смогла продолжать работу в той или иной форме в период самоизоляции, говорится в исследовании НАФИ совместно с Forbes. На дистанционный формат перевели сотрудников 46% предпринимателей: 26% компаний работали в основном дистанционно, сотрудники изредка посещали офис; 20% полностью перешли на «удаленку».

Выручка снизилась у 76% компаний, 66% сообщили о сокращении спроса на товары или услуги, 36% – о сокращении числа поставщиков, 24% – об уменьшении числа филиалов / точек продаж. Отправляли сотрудников в отпуск за свой счет 34% предпринимателей, а 18% пришлось прибегнуть к увольнению сотрудников. Большинство компаний (70%) приняли меры для адаптации к ситуации, 60% тех, кто перевел бизнес в онлайн, считают, что это помогло предприятию стать эффективнее.

Карантин не повлиял на бизнес-планы 52% предпринимателей, 8% отметили, что благодаря ему нашли новые форматы ведения бизнеса, 40% сообщили, что планы пришлось поменять.

В конце марта большинство предпринимателей (73%) отмечали, что нуждаются в господдержке. По состоянию на июнь 33% обращались за господдержкой в период пандемии, 67% – не обращались, 16% получили господдержку, 17% сообщили о проблемах при ее получении, 61% не обращались и не планируют обращаться за господдержкой. Почти половина предпринимателей (45%) считают, что реализуемые государством меры имеют положительный эффект, 40% отметили, что господдержка не имеет эффекта, 15% затруднились с ответом.

Большинство предпринимателей не рассчитывают на возврат к докризисным показателям в краткосрочной перспективе. Так, 36% ожидают, что выйдут на прежний уровень не ранее, чем через год, 21% – через два – три года, 35% рассчитывают вернуться к докризисным показателям через несколько месяцев или раньше, а 8% отмечают, что пандемия не сказалась на их работе. Также 78% компаний при возобновлении работы стараются следовать рекомендациям Роспотребнадзора по снижению риска распространения коронавируса.