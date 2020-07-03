Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями 17 августа 2020 года. Об этом, как передает ТАСС, заявили в пресс-службе торговой площадки.

«Подтверждаем, что ориентируемся на 17 августа», — сообщили там.

Ранее стало известно , что Мосбиржа планирует допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов, которые входят в индекс S&P 500.



Допуск иностранных бумаг к торгам будет осуществляться в два этапа. До конца лета начнутся торги акциями 25—30 иностранных компаний, далее список будет доведен до 50 компаний до конца 2020 года.