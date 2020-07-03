Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд. Министерство в свою очередь должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина.

«Руководители регионов обязаны обеспечить мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерами, принимаемыми для содействия занятости. Особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу. Отчеты о результатах должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд. Тот, в свою очередь, до 10 сентября представит доклад в правительство», — говорится в сообщении.

Блок поручений Мишустин дал по развитию портала «Работа в России». Во-первых, там будет предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией займется Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Сроки исполнения поручения — 15 декабря.

Во-вторых, на портале разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять ребят на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года. Минобрнауки и Минпросвещения должны обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы ведомства должны до 25 февраля будущего года.

Кроме того, Минфину и Минтруду поручено оперативно решить вопрос с выделением средств для предоставления на базе портала «Работа в России» электронных услуг в сфере занятости. Это поручение они должны выполнить до 15 июля.