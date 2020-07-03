Минэкономразвития внесло в правительство ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям для получения господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Минэкономразвития реагирует на обращения, поступающие в министерство. Ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям министерство уже внесло в правительство», — говорится в сообщении.

Ранее глава МЭР Максим Решетников заявил, что правительство обсуждает вопрос о смягчении критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится.

В Минэкономразвития также отметили, что мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций используется для контроля ситуации в отраслях, формирования предложений по секторальным мерам поддержки.



«Оценка устойчивости системообразующих предприятий проводится каждым ведомством по своему блоку предприятий. Анализ текущих значений и прогнозирование изменений финансово-экономических показателей на основании стресс-тестов дают возможность оценить способность конкретной организаций бесперебойно работать в текущей экономической ситуации», — подчеркнули в министерстве.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что предприятия из списка системообразующих жалуются на необходимость готовить еженедельно массу отчетов для властей всех уровней.



По поручению президента правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях пандемии коронавируса. В их числе — кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Чтобы получить такой кредит, компания должна соответствовать ряду критериев, один из них — снижение выручки во II квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.