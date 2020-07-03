Интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из своей зарплаты раньше обычного дня ее выплаты, пишет « Коммерсант» . Для этого потребуется его интеграция с электронными системами работодателя. Сам сервис будет зарабатывать на комиссии от переводов.

Так, сотрудник подключенной к сервису компании сможет в любой день вывести на банковскую карту до 70% уже заработанных денег — оставшиеся как минимум 30% месячного заработка перечисляются в традиционные дни зарплаты и аванса, поясняют в Mail.ru Group. Для компании-клиента сервис будет бесплатным, сотрудник же, давший согласие на подключение к PayDay, платит за каждый вывод денег на свою карту 150 рублей комиссии при перечислении в течение часа и 50 рублей — в течение суток (первые три месяца сервис работает без комиссии). Переводы осуществляются через РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».

О кредитах в рамках схемы работы PayDay речи не идет, отмечает представитель компании.

В декабре основатель проекта Worki (куплен Mail.ru Group) Павел Гужиков и инвестор Константин Стискин запустили в России сервис под названием «Деньги вперед». По словам Гужикова, на этапе запуска сервиса у него и партнеров был диалог с Mail.ru Group, которая выразила интерес к сфере выплат по требованию, но «дальше обсуждения дело не зашло». Механика работы «Денег вперед» и PayDay отличается, указывает Гужиков: его сервис выдает деньги из собственного фонда, не затрагивая работодателя. Схема PayDay, по его мнению, нарушает этику трудовых взаимоотношений и создает сложности с выплатой налогов, а выплаты за счет РНКО, видимо, должны быть оформлены как кредит работодателю.

По мнению экспертов, PayDay ожидает спроса со стороны в первую очередь крупного бизнеса.