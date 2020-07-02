На финансовых форумах появились жалобы клиентов микрофинансовых организаций (МФО) на действия брокеров по подбору займов , которые работают как рекламные агенты, предоставляя такие услуги, и за сутки способны привлечь более 1 тыс. клиентов. Об этом пишет «Коммерсант» . Заемщик, желая получить деньги быстро, ввел в поисковике «заем или прочее» и попал на площадку, где и предлагались займы от разных компаний. Брокер обещал подбор операции и попросил ввести номер карты, но в итоге деньги начинали списываться регулярно — по 300—350 рублей в неделю. Среди компаний — лидеров по жалобам — Creditkin, Big-zaim, Spetrovichem, 24zaem и др.

По словам микрофинансистов, о попытках получить заем они узнают из жалоб клиентов, которые часто путают саму МФО и брокера, маскирующегося под известные бренды. В среднем ежемесячно порядка 8—9% обращений граждан касаются платной услуги брокеров по подбору займов. Среди обращающихся есть и те граждане, которым в получении займа у нас было отказано, они ошибочно полагают, что плату необоснованно взимает кредитор, а их персональные данные становятся объектом торговли — после оформления услуги подбора займа граждане получают много спама. Также в последнее время резко усилилась активность недобросовестных участников рынка лидогенерации. Получая прибыль при минимальных вложениях, компании повышают стоимость привлечения клиентов на рынке лидогенерации, «разгоняя» его, что приводит к изменению экономики реальных МФО, поясняют участники рынка.

Как отмечают юристы, в подобной деятельности может усматриваться и нарушение законодательства о защите прав потребителей и обработки персональных данных. В ЦБ сообщили, что пока в Банк России не поступало жалоб по данной теме. Регулятор рекомендует поднадзорным организациям ответственно подходить к выбору контрагентов, а также осуществлять мониторинг их деятельности, в той или иной мере затрагивающей интересы потребителей.