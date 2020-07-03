Правительство РФ поддержало предложение «Единой России» к общенациональному плану восстановления экономики о частичной компенсации работодателям выплаты заработной платы. Об этом сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев. Речь идет о выделении Роструду 4,2 млрд рублей для поддержки занятости населения. Средства планируется направить в регионы, где работодателям частично возместят расходы на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения из-за экономических последствий пандемии. Выделенные деньги должны частично компенсировать расходы на зарплату почти 81 тыс. человек.

По словам Исаева, инициатива была обусловлена результатами опроса в регионах России по ситуации на рынке труда, проведенного по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Порядка 45% респондентов «непозитивно оценили работу служб занятости», отметил Исаев.

Он отметил, что индивидуальные предприниматели и самозанятые должны получить право на выплату пособий без формального закрытия организаций, а при фактическом прекращении работы. Так они смогут получить необходимую помощь, а потом продолжить работу. Кроме того, должна быть изменена программа поддержки занятости, пояснил парламентарий.