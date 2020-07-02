Более 60% россиян ожидают ухудшения своего семейного благосостояния в течение 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования РАНХиГС «Экономическое положение населения в период постпандемии. Итоги пятой волны мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса (18—21 июня)» (есть в распоряжении ТАСС).

«Лишь небольшая доля принявших участие в опросе (6%) по-прежнему предполагает, что материальное положение их семей улучшится в той или иной мере в течение этого года. Четверть выборки пятой волны (25%) считают, что не будут испытывать каких-либо финансовых изменений, и большинство (63%) демонстрируют пессимистичные ожидания относительно будущего семейного благосостояния (36% выбирают вариант несколько ухудшится и 27% — существенно ухудшится)», — говорится в исследовании.

Кроме того, в результатах исследования отмечается, что большинство респондентов (69%) по-прежнему оценивают угрозу пандемии для экономики страны и личного материального положения как значительную, однако наряду с этим постепенно увеличивается количество ответов, характеризующих социально-экономические риски как умеренные и даже незначительные. Помимо этого, неработающие участники опроса склонны в большей степени оценивать угрозу для личного материального положения как значительную в отличие от работающих.

По данным исследования, более половины опрошенных (52%) полагают, что в текущей ситуации государство принимает недостаточные меры материальной поддержки населения. Такой точки зрения придерживаются и большинство получателей социальных выплат и пособий. При этом 25% респондентов считают, что в текущей ситуации государство не принимает никаких мер материальной поддержки населения, отмечается в результатах опроса.