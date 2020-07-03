РФ заинтересована в притоке мигрантов — в стране скоро будет не хватать рабочих рук. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону страны.

«Россия нуждается в притоке новых граждан», — отметил он.



«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», — пояснил президент.