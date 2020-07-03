Российский рынок акций открыл 2П20 на позитивной ноте – индекс РТС вырос на 2,9% до 1 248,28 пунктов, отражая сильную динамику на глобальных рынках 1 июля. Вчера на российском рынке акций наблюдалось ралли по всем секторам – повышенным спросом пользовались акции энергетического сектора – бумаги HYDR подорожали 4,1%, IRAO прибавили в цене 3,0%. Курс рубля укрепился на 1,0% до 70,55 руб./долл. на фоне устойчивых цен на нефть (Brent опустилась на 1% до 42,70 долл./барр.). Американский рынок акций утратил завоеванные позиции, и по итогам дня индекс S&P прибавил 0,5% на фоне сообщений о том, что вторая волна пандемии может поставить под угрозу восстановление экономики. Азиатские рынки акций сегодня растут на фоне сильной статистики по зарплатам в США и весьма сильного восстановления активности в секторе услуг Китая, однако рост числа инфицированных в США все же сдерживает их рост.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии российский рынок акций будет расти, и вселяющее оптимизм начало дня сохранится и во второй половине торговой сессии.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

По оценкам замминистра финансов, бюджетный дефицит по итогам этого года составит 5% ВВП; НЕОДНОЗНАЧНО Как заявил вчера заместитель министра финансов Владимир Колычев, бюджетный дефицит по итогам этого года может достичь 5% ВВП в том случае, если правительство профинансируетвсе антикризисные меры, доведя расходы бюджета до 23 трлн руб. при предположении, что бюджетные доходы составят примерно 18 трлн руб. Хотя в части оценки доходов бюджета мы разделяем мнение Минфина, столь агрессивный прогноз по расходам стал для нас большим сюрпризом. Пока по ряду причин мы все же придерживаемся более умеренных ожиданий по расходам и считаем, что они будут находиться на уровне 20,5 трлн руб. Во-первых, главное объяснение Минфина, которое стоит за скачкообразным ростом расходов, связано с реализацией недавно подготовленного пакета помощи в размере 5 трлн руб., рассчитанного на два года: тем не менее, большая часть мер, которые были включены в этот план, уже были учтены в бюджетных расходах. Наиболее наглядные примеры – это заложенные в пакет помощи расходы на инфраструктурное строительство и на мероприятия в области импортозамещения, предусмотренные планом нацпроектов. Во-вторых, в случае, если расходы в этом году составят 20,5 трлн руб., цена на нефть, балансирующая бюджет, уже составит $67/барр.(так как примерно 1 трлн руб. из ожидаемых доходов на уровне 18 трлн руб. в реальности есть не что иное как трансферт из ФНБ); исходя из представленного вчера прогноза по расходам Минфина в размере 23 трлн руб., цена на нефть, балансирующая бюджет, соответствует примерно $80/барр., что мы считаем крайне высокой ценой. Коротко говоря, на наш взгляд, правительство не готово расходовать деньги с такой щедростью – мы считаем, что реальный план заключается в том, чтобы сохранить контроль над расходной частью. Важное соображение, которое следует иметь ввиду, заключается в том, что региональные выборы в сентябре 2020 г. могут усилить временное давление на расходы, однако мы ожидаем, что этот фактор скорее спровоцирует временное увеличение расходов в 3К20, чем вызовет долгосрочное повышение федеральных обязательств. В целом в данный момент мы считаем, что заявления Минфина скорее являются вербальной интервенцией с целью поддержки настроения в экономике, чем решением стимулировать рост расходов.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)