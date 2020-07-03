Инвесторы за неделю по 1 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 160 млн долларов против притока в 10 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 160 миллионов долларов против притока в 10 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.