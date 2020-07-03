Клиенты банка могут вернуть 5% от потраченных средств, расплачиваясь картой в следующих категориях:

спортивные товары

доставка еды

общественный транспорт

За все остальные покупки по карте начисляется стандартный кэшбэк – 1%. Новые категории повышенного кэшбэка действуют с 1 июля до 30 сентября 2020 года.

Страна постепенно выходит из самоизоляции, и потребительская активность клиентов банка растет. Все больше людей возвращаются к регулярному использованию общественного транспорта, поэтому повышение кэшбэка в этой категории расходов поможет сэкономить. Расширяются возможности и для регулярных занятий спортом, поэтому повышенный кэшбэк на спортивные товары также придется кстати. В то же время услуга доставки еды актуальна и после выхода из самоизоляции, поэтому «Восточный» продляет начисление повышенного кэшбэка в этой категории.

Напомним, что держателям дебетовой «Карты №1» также доступен дополнительный кэшбэк до 40% за онлайн-покупки в магазинах-партнерах, совершенных со специальной страницы на сайте банка. Кроме того, дополнительный кэшбэк до 30% можно получить в рамках специальных акций, которые активируются в мобильном и интернет-банке «Восточного» в разделе «Спецпредложения». Условия начисления кэшбэка по каждому из акционных предложений индивидуальны. При этом кэшбэк по спецпредложениям начисляется в рублях и не отменяет стандартного кэшбэка по карте.

Узнать подробнее о правилах начисления кэшбэка по дебетовой «Карте №1» можно на сайте банка «Восточный» .