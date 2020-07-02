Эту услугу Юнистрим предоставляет совместно со своим партнером в Кыргызстане — ОАО «Дос-Кредобанк». Средства зачисляются на счет моментально, а комиссия за перевод составляет 0%.

Юнистрим продолжает активно развивать дистанционные услуги, востребованность которых резко повысилась в последнее время. Прямые переводы на карту не только удобны, но и помогают клиентам соблюдать условия карантина. Отправителю достаточно знать номер карты и имя получателя, чтобы перевести доллары, евро или рубли, которые будут конвертированы в киргизские сомы. Отправить перевод в Кыргызстан на карту ЭЛКАРТ сейчас можно из собственных офисов обслуживания Юнистрим в России. В ближайшее время услуга станет доступна в мобильном приложении «Юнистрим Денежные переводы» и в разнообразных каналах продаж партнеров Юнистрим.

— Кыргызстан — одно из приоритетных направлений для Юнистрим. Многие жители этой страны работают за рубежом, финансово поддерживая свои семьи с помощью денежных переводов. Мы стремимся помочь им, сделав наш сервис ещё более удобным, — комментирует вице-президент по развитию бизнеса в ближнем зарубежье Юнистрим Шерзод Махмудов. — Очередной шаг в этом направлении мы сделали вместе с Дос-Кредобанк. Теперь наши клиенты в Кыргызстане смогут получать переводы прямо на карты ЭЛКАРТ, не выходя из дома.

В Кыргызстане выпущено свыше 1,2 млн карт ЭЛКАРТ. Участниками системы являются 24 банка страны, в том числе Айыл Банк, РСК банк, Бакай банк, Керемет Банк, Банк Бай-Тушум, Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк и другие. ЭЛКАРТ принимают около 1,5 тыс. банкоматов и 7,5 тыс. POS-терминалов в стране.

— Услуги Юнистрим очень популярны в Кыргызстане, — говорит председатель правления ОАО «Дос-Кредобанк» Данияр Мусабаев. — Мы сотрудничаем с Юнистрим с 2007 года и видим, как неуклонно растёт число клиентов системы. Людей привлекают простота, надёжность и выгодные тарифы на международные трансакции. Уверены, что предложив новые способы получения переводов Юнистрим, мы повысим число пользователей системы.

ОАО «Дос-Кредобанк» — один из старейших банков Кыргызстана, работающий с 1997 года. У него свыше 40 отделений в разных областях страны, где можно получить перевод Юнистрим наличными или оформить карты - ЭЛКАРТ.