«ВЭБ.РФ» выставил на аукцион права требования к АО «Мордовцемент» и АО «Невьянский цементник» (входят в ГК «Евроцемент») по кредитам на общую сумму 7,2 млрд рублей, а также к компаниям группы, предоставившим обеспечение по обязательствам указанных заемщиков. Об этом говорится в сообщении ВЭБа.

Как уточняется, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитам оформлено поручительство компаний ГК «Евроцемент», в том числе поручительство АО «Евроцемент групп», являющегося основным владельцем большинства производственных компаний группы. Также в залоге у ВЭБа по указанным кредитам находятся объекты движимого и недвижимого имущества. Ранее ВЭБ приобрел права по кредитам этих компаний у Связь-Банка.

«В связи с ненадлежащим исполнением АО «Мордовцемент» и АО «Невьянский цементник» кредитных обязательств перед «ВЭБ.РФ» принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взыскании. В адрес заемщиков и лиц, предоставивших обеспечение по кредитным договорам, направлены соответствующие уведомления. В настоящий момент «ВЭБ.РФ» проводит мероприятия, направленные на реализацию прав к упомянутым компаниям. Продажа прав осуществляется путем открытого аукциона на повышение в электронной форме», — сообщил старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБа Сергей Фролов.



Ранее ВЭБ подал заявления в суд о признании АО «Мордовцемент» и АО «Невьянский цементник» несостоятельными (банкротами). Заявления были возвращены ВЭБу, так как, по мнению судов, на указанные компании распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. На данные судебные акты ВЭБом поданы апелляционные жалобы, также при необходимости судебные акты будут обжалованы в кассационной инстанции, следует из сообщения.