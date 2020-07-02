В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Как отмечают аналитики, рост усредненного по всем банкам уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле по-прежнему остается сдержанным и замедляется относительно апреля. За май средняя доля просрочки в портфелях кредитов, выданных предприятиям, увеличилась с 5,2% до 5,3%, в розничных кредитных портфеля — с 5,8% до 6%. В апреле прирост наблюдался на уровне 20 базисных пунктов по корпоративным кредитам и 40 б. п. — по розничным. Банки продолжают активно реструктурировать кредиты, максимально откладывая отражение реальных потерь.

«Относительно предыдущего месяца резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств на фоне текущих потерь и ослабления источников доходов. По итогам мая с сокращением регулятивного капитала столкнулись 34,5% игроков против 45% в апреле. Это объясняется как замедлением роста просроченной задолженности на балансах, так и началом медленного восстановления трансакционной активности клиентов и, соответственно, комиссионных доходов», — пишут эксперты.

На фоне нестабильности фондирования и повышения степени консерватизма кредитных политик 58,9% банков, в том числе восемь игроков из топ-десятки по совокупному объему выданных кредитов, продемонстрировали в мае сокращение портфеля кредитов, предоставленных клиентам — юридическим и физическим лицам. Несмотря на начавшееся восстановление рынка, улучшения динамики кредитования в июне — июле не ожидается. Наиболее вероятно, что банки продолжат аккумулировать запас прочности для абсорбирования возможных стрессов и придерживаться ужесточенных скоринговых и андеррайтинговых процедур, пишут эксперты.



Залоговых политик большинства банков ужесточение требований к клиентам пока не коснулось. Среднее по всем кредитным организациям покрытие портфеля кредитов клиентам обеспечением в виде залога имущества на протяжении двух месяцев остается на уровне 108%, увеличившись с начала года лишь на 1 процентный пункт. С учетом вынужденного характера многих реструктуризаций банки осознают невозможность требования от заемщиков дополнительного обеспечения при изменении условий кредитных договоров. В части новых выдач стоит ожидать ужесточения требований к залогам, но ввиду снизившейся кредитной активности это может оказать существенное влияние на обеспеченность кредитных портфелей банков лишь в долгосрочной перспективе, заключают в «Эксперт РА».