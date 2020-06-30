Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). Об этом пишет РБК , ссылаясь на источники на платежном рынке. Так, первую операцию B2C провели банк «Русский Стандарт» и ВТБ, которые перечислили заемные средства от микрофинансовой организации (МФО) «МикроКлад» в адрес его клиента. Представители банков и МФО подтвердили эту информацию. По их словам, «Русский Стандарт» подключил к СБП «Микроклад» и отправил перевод, а ВТБ реализовал возможность получения своими клиентами переводов от юридических лиц через СБП.

О том, что сервис В2С-переводов доступен его клиентам, сообщил и представитель Райффайзенбанка. Банк уже принял первую такую трансакцию.

Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях или дохода от инвестиций , при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам и так далее. В дальнейшем сервис будет использоваться и для перечисления зарплат.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, для B2C-перевода клиенту достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке — участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии. При переводе займов от МФО «Русский Стандарт» дополнительно будет сверять Ф. И. О. заемщика с теми, которые указаны в СБП, — при несовпадении данных перевод не состоится, рассказали в банке. Сервис поможет компаниям оптимизировать расходы на проведение платежей, отметила директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. Тарифы за перевод ниже, чем при переводах на банковские карты, поясняет представитель «МикроКлада».

«Русский Стандарт» уже обеспечил техническую возможность осуществления B2C-переводов и приема B2C-переводов от физлиц (переводы для погашения займа) участникам крупнейшей саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в подключении СБП заинтересованы многие участники микрофинансового рынка, сервис позволит сократить расходы кредиторов и усилить защиту от мошенников.