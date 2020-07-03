Из-за потери работы или снижения доходов поведение даже добросовестных заемщиков меняется.



Помимо этого, государство поддерживает пострадавших заемщиков и это тоже усложняет процесс взыскания для банков.



Но возможности борьбы с невозвратами у банка есть. Это:

Оперативный мониторинг просроченной задолженности. Это позволит банку как можно раньше предпринять необходимые шаги.

Максимально быстрые и активные действия в ситуации невозврата. Для чего нужна совместная и скоорди6нированная работа разных подразделений банка (коллекторов, юристов, служб безопасности, аналитиков, специалистов по работе с залогами и др.),

Использование разных подходов к разным типам заемщиков (при этом определение типов тоже может взять на себя система – чем больше знаем, тем четче можем определить тип клиентов). Для этого банк должен знать о заемщике максимум: и ту информацию, которую можно собрать из внешних источников данных, и ту, которая накапливается по мере работы с клиентом.

Как же этого достичь?



Мы обсудим на вебинаре: "Специфика взыскания во время кризиса. Автоматизация бизнес-процесса работы с проблемной задолженностью на базе решения ПрограмБанк.Взыскание".



Мероприятие состоится 9 июля 2020 года в 11:00 (по московскому времени):

Александр Матвеев, Президент НКО "Общество защиты прав кредиторов и взыскателей" расскажет о том, как организовать сбор долгов в кризисной ситуации.

Специалисты компании "ПрограмБанк" расскажут о том, как с помощью системы автоматизации повысить эффективность взыскания на всех этапах: мониторинга просроченной задолженности, досудебного и судебного взыскания, исполнительного производства. Как выглядит совместная работа всех специалистов на единый результат.

Вебинар бесплатный. Для участия необходима регистрация.



Чтобы принять участие в вебинаре, направьте нам список участников с контактной информацией (Ф.И.О. - полностью, должность, телефон и e-mail) на e-mail: marketing@programbank.ru



В ответ на регистрацию администратор семинара отправит на e-mail участника письмо со всей необходимой информацией для подключения к семинару.