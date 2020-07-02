Сбербанк России со 2 июля ввел вклад «Лето Онлайн» .



Оформить вклад можно через интернет-или мобильный банк.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — три и шесть месяцев. Доходность составит 3,8% и 4% годовых соответственно.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Предложение действует до 2 августа.