Росбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Так, вклад «150 лет надежности» (на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24, 36 месяцев) открывается под 3,1—3,7% годовых (ранее — под 4—4,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый» (на три, шесть, девять, 12, 18 месяцев) оформляется под 2—2,7% годовых (вместо 3,1—3,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальна сумма депозитов — 15 тыс. рублей.

Доходность «Управляемого» (от 50 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) составит 2,3—2,4% годовых (ранее — 3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Прогрессивный» (от 500 тыс. рублей на 12 месяцев) проценты начисляются по периодам. Так, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 3,75% (вместо 4,56%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Управляемый» и «Пополняемый».