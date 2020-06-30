Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили письма в ЦБ с предложением заменить лицензионное требование к регистраторам о минимальном количестве субъектов РФ, в которых регистратору необходимо присутствовать. Об этом пишет «Коммерсант» . Взамен они обязуются обеспечить удаленный доступ через Интернет.

По данным ПАРТАД, согласно опросу половины действующих регистраторов, совокупная величина издержек этих компаний на выполнение лицензионных требований по региональному присутствию составляет около 54 млн рублей в год. Так, 26 млн рублей — это издержки на поддержание деятельности избыточных филиалов, почти 28 млн рублей — на работу в рамках трансфер-агентских отношений. Это может составлять 5—10% от общих операционных и административных расходов компаний.

По мнению экспертов, для регистраторов полезно было бы разрешить удаленную идентификацию клиентов. Не нужно было правило о 60 регионах, не нужна их отмена, не нужны и мотивирующие нормы о цифровом обслуживании акционеров, считают эксперты.

Как сообщили в ЦБ, 17 июня регулятором было поддержано предложение об отказе от требований о региональном присутствии регистратора. Банк России считает, что цель, которую преследовало это требование (стимулирование развития систем электронного документооборота регистраторов), достигнута, сохранение его в прежнем виде обременительно для участников рынка. Реализация инициативы возможна, вероятнее всего, в следующем году, отметили в ЦБ.