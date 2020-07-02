Райффайзенбанк снижает фиксированную ставку рефинансирования кредитов на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Наше недавнее исследование показало, что большинство из тех, кто откладывал рефинансирование кредитов, ждали более выгодных тарифов. Мы рады предложить возможность облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях по ставке 7,99%, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю».

Более 80% сделок в Райффайзенбанке проходят полностью онлайн, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов. А благодаря интеграции с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», можно не только быстрее заполнять заявку на рефинансирование кредита, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.