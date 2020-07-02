После крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе ее политическая система, заявил президент России Владимир Путин.

«После крушения, развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, еще находится в стадии формирования, становления», — констатировал Путин. По его мнению, «это касается всех аспектов жизни: и политической системы, и экономики». «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку, нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — уверен президент.

Путин также поблагодарил россиян за одобрение поправок в Конституцию. При этом он понимает и тех, кто проголосовал против поправок. «Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против [поправок в Конституцию]», — сказал глава государства. «У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное», — отметил президент. «Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», — подчеркнул Путин.