Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к Конституции выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, для вступления поправок в силу более половины от принявших участие в голосовании должны их поддержать, порог явки при этом не установлен.