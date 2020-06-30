Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» намерены скорректировать, пишут «Известия» . По словам трех источников, близких к правительству и Минэкономразвития, в ближайшее время ключевые показатели по числу занятых, доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП, а также в несырьевом экспорте могут упразднить. Внести поправки в национальные проекты в начале июня Кабмину поручил президент РФ Владимир Путин. Председатель правительства Михаил Мишустин заверил его, что Кабмин представит свои инициативы до середины июля.

Так, правительство собирается отказаться от подсчета трех целевых показателей верхнего уровня: численности занятых в МСП, доли малого бизнеса в ВВП, а также доли экспорта МСП в общем объеме несырьевых поставок. Вместо этого Минэкономразвития предложило ориентироваться на внедрение новой цифровой платформы «одно окно» для МСП с механизмами адресного и проактивного подбора мер поддержки; создание условий для стимулирования роста МСП; вовлечение граждан в предпринимательство.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что ключевые инициативы плана по восстановлению экономики затрагивают и дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты.

По словам экспертов, большинство существующих мер поддержки ориентированы на количество занятых в МСП, но позитивной динамики по численности малых компаний ждать не следует, по крайней мере в 2020 году. Заложенные в действующий нацпроект показатели по занятости и доле в ВВП де-факто уже выступают общественно значимыми результатами, а корректировки создают риск, что нацпроект, на который бизнес возлагал столько надежд, потеряет свою значимость, считают эксперты. Необходимо реализовывать те цели нацпроекта, которые были утверждены еще в 2018 году, а если чего-то не хватает, то вместе обсуждать и разбираться, резюмировали они.