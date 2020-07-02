Доля россиян, отмечающих ухудшение своего материального положения, немного выросла во второй половине июня по сравнению с началом месяца, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ» . Телефонный опрос, шестой по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен 15—21 июня.

Треть опрошенных (32%) пожаловались на ухудшение материального положения семьи, что на 3 процентных пункта больше, чем в начале июня. О серьезном ухудшении сообщили 17%, о незначительном — 14%. Не изменилось материальное положение у 64%, улучшилось — у 3%. Среди причин ухудшения материального положения частичную потерю доходов называют 14% опрошенных, полную — 9%, рост расходов — 10% (эта доля выросла с начала июня на 3 п. п.).

Прогнозы изменения материального положения семьи через месяц значимо не изменились. Ухудшения ожидают 19%, неизменности — 54%, улучшения — 15%. Ожидания в годовой перспективе немного ухудшились и вернулись к уровням конца мая. Доля предполагающих, что материальное положение их семьи ухудшится, выросла на 4 п. п. (18%). Не ждут изменений 38%, надеются на улучшения 23% опрошенных.

Стало немного другим распределение ответов на вопрос об изменении семейных расходов: доля говоривших о снижении расходов сократилась на 3 п. п., до 6%. Одновременно на 5 п. п., до 43%, выросла доля тех, чьи расходы не изменились. О росте расходов говорят 47%, как и в начале июня. В нынешнем опросе респонденты практически перестали упоминать среди причин роста расходов ситуации, связанные с эпидемией. Косвенным признаком начала возвращения к привычной жизни также является увеличение частоты упоминаний трат на крупные покупки и семейные праздники — с 1% до 5%.

Продолжилось постепенное улучшение распределения ответов на вопрос о необходимости снижения потребления привычных товаров и услуг. Хотя по сравнению с началом июня изменения не превысили статистической погрешности, со второй половины мая на 6 п. п. (до 44%) снизилась доля сокративших расходы или отказавшихся от покупок и на такую же величину выросла доля тех, с кем ничего подобного не происходило (до 55%).

В предшествовавшие опросу две недели 15% респондентов брали в долг, 6% обращались за кредитом , 1% — за микрокредитом . Существенных изменений по этим показателям с конца мая не наблюдается, что, как указывают в ЦБ, может свидетельствовать об адаптации большинства населения к финансовым проблемам, вызванным эпидемией. Однако те, кто вынужден прибегать к таким стратегиям, судя по всему, пока еще не могут вернуться к привычному уровню жизни.

В ответах на вопрос о наличии сбережений и необходимости их расходования существенных изменений за полмесяца не произошло. Не имеют сбережений 41% опрошенных, имеют и не тратили 30%, тратили сбережения за последние две недели 27%. С учетом того, что часть респондентов потратили сбережения полностью (6% от опрошенных), во второй половине июня хотя бы какие-то сбережения имелись у 52%. Этот показатель на 7 п. п. ниже, чем в начале мая, когда доля заявляющих о наличии сбережений была максимальной.

Из имеющих сбережения 43% (22% от всех опрошенных) смогут прожить на них три и более месяца в случае полной потери доходов. При этом доля наиболее защищенных россиян, которым сбережений хватило бы более чем на полгода, снизилась с конца апреля на 4 п. п. — с 19% до 15% от сберегателей.

Немного улучшились ожидания изменений в экономике через месяц. Доля опасающихся ухудшения снизилась на 12 п. п. (до 36%); снижение произошло за счет падения на аналогичную величину доли прогнозирующих серьезное ухудшение. Каждый третий предполагает, что экономическая обстановка не изменится (это на 8 п. п. больше, чем месяц назад). Улучшения ждут 19% опрошенных (изменения за месяц — в пределах статистической погрешности, с начала апреля — рост на 9 п. п.).



В ожиданиях изменения ситуации через год никаких значимых сдвигов по сравнению с предыдущим замером не произошло. Улучшения ждут 24% опрошенных, стабилизации ситуации на текущем уровне — 34%, ухудшения — 28%.