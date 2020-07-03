Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Сегодня правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми», — говорится в сообщении Мишустина.

По его словам, также на предприятиях, где сотрудников перевели на режим неполной занятости, возможно будет организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.