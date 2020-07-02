Министерство финансов РФ ожидает, что госкомпании выплатят в бюджет половину прибыли, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом, как передает Reuters, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, эти ожидания касаются всех госкомпаний и госбанков. Двум крупнейшим госбанкам — Сбербанку и ВТБ — чиновники дали возможность проанализировать эффект от ухудшения ситуации с кредитами в различных секторах. В августе банки должны окончательно оценить влияние текущей ситуации на качество кредитного портфеля и потенциальные расходы на резервирование, сказал Колычев.

«Мы все-таки ожидаем, что все банки смогут справиться как с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, так и с необходимостью возвращать акционерам доходы прошлых лет (в размере 50% прибыли)», — указал он.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал банкам перенести собрания акционеров, где обычно принимаются решения о выплате дивидендов, на август-сентябрь.

Оба госбанка в апреле — мае в разы увеличили отчисления в резервы под возможные кредитные потери, что значительно сократило их прибыль.

Колычев также отметил, что у «Транснефти» есть возможность отсрочить выплату дивидендов из-за пандемии коронавируса, но Минфин все равно будет настаивать, чтобы госкомпания направила в бюджет половину прибыли.



«Нам кажется, что на «Транснефть» в меньшей степени повлияла как-то история с COVID-19. Это тарифная компания, у которой выручка формируется исключительно из тарифа», — сказал он.