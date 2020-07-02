Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев. Как уточняет РБК , Минфин увеличит госзаимствования в валовом выражении почти на 2,7 трлн рублей в 2020 году.

«Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета — около 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него», — сказал он, уточнив, что это равнозначно увеличению объема заимствований до 5 трлн рублей.

Изначально законом о бюджете было предусмотрено валовое размещение ОФЗ на 2,32 трлн рублей и чистое (с учетом погашения бумаг) 1,74 трлн. Чистое размещение ОФЗ в 2020 году составит порядка 4 трлн рублей, уточнил Колычев.

«Вероятно, объем ненефтегазовых доходов будет ниже, чем мы изначально планировали, и сейчас обсуждается вопрос того, что частично этот гэп (разрыв) будет покрываться заимствованиями», — пояснил он.

Расходы федерального бюджета в 2020 году на фоне пандемического кризиса возрастут с запланированных законом о бюджете 19,7 трлн рублей до более чем 23 трлн, сказал замглавы Минфина. «Если мы все вместе посчитаем, вместе с перенесенными расходами прошлого года [порядка 960 миллиардов рублей] и антикризисным пакетом, то выходит больше 23 триллионов рублей», — отметил он.

Колычев подтвердил, что в 2020—2021 годах власти временно отступят от бюджетного правила в части определения предельных расходов, но ни цена отсечения, ни другие параметры бюджетного правила не будут каким-либо образом изменены. В 2021 году предлагается установить бюджетные расходы на том же уровне, который был зафиксирован в мартовских поправках в бюджет 2020 года (19,7 трлн рублей), — это предложение было включено в проект общенационального плана восстановления экономики, представленный в начале июня. Таким образом, в 2021 году бюджетное правило будет нарушено, поскольку предельный уровень расходов предлагается установить без учета ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых доходов.



О том, что Минфин временно ослабит бюджетное правило в части величины общих бюджетных расходов, но другие параметры бюджетного правила — цена отсечения и правила использования ФНБ — не затронет, предупреждало агентство Fitch Ratings. Первичный структурный дефицит, определяемый как разница между непроцентными расходами бюджета и доходами (без учета дополнительных нефтегазовых доходов), увеличится в 2020 году с 0,5% (зафиксировано по бюджетному правилу) до 1,9% ВВП. Это позволит дополнительно потратить примерно 1,5 трлн рублей, которые будут полностью профинансированы дополнительными заимствованиями.