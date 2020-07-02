Повышение показателя за неделю примерно на 0,1% произошло в результате повышения биржевых цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Международные резервы РФ по состоянию на 26 июня составили 568,3 млрд долларов против 567,8 млрд на 19 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 0,5 млрд долларов.
Повышение показателя за неделю примерно на 0,1% произошло «в результате повышения биржевых цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», поясняется в комментарии ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — мае этого года резервы выросли почти на 11,8 млрд долларов.
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