Минэкономразвития совместно с Минкомсвязью работает над законопроектом о бесплатном доступе к социально значимым сайтам и считает необходимым закрепить перечень критериев для признания сайта социально значимым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Совместно с коллегами прорабатываем данный законопроект, даем свои предложения. Важно на законодательном уровне закрепить перечень критериев, на основании которых сайты будут признаваться таковыми. Это сделает процедуру включения в реестр максимально прозрачной и понятной как для операторов связи, так и для граждан», — отметили в министерстве.

Там также подчеркнули важность «внимательно проанализировать и обсудить с бизнесом, экспертами результаты проводимого Минкомсвязью эксперимента».

Ранее Минкомсвязь продлила эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта «Доступный Интернет» до конца 2020 года. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны («Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «ЭР-Телеком») должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из перечня даже при нулевом балансе на счету клиента. В список вошли портал Банки.ру, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, включая соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси.

Согласно законопроекту, который готовит Минкомсвязь, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале «Госуслуг».