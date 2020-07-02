Такие сведения в обзоре конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам мая 2020 года приводит ООО «Русипотека».

За месяц Банк оформил 168 ипотечных кредитов на общую сумму 292 млн рублей, что позволило занять кредитной организации 24-е место в общероссийском майском рейтинге Высшей ипотечной лиги и закрепить лидирующую позицию среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Всего за пять месяцев с начала года (январь – май) КБ «Кубань Кредит» предоставил 663 ипотеки общим объемом 1,12 млрд рублей (28-е место в Высшей ипотечной лиге).